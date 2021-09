Nach Schützenfest-Absage : Delrather planen eine Alternative

Dormagen Auch die Schützen des St. Hubertus Bürgerschützenverein Delrath lassen ihr 95. Schützenfest in diesem Jahr aufgrund der Pandemie ausfallen. Doch etwas Programm gibt es trotzdem.

„Ein Schützenfest, so wie wir es kennen, lässt sich auch in diesem Jahr nicht feiern“, so Schriftführer Achim Wyrwich. Deshalb habe sich der Vorstand in Abstimmung mit den Schützen dazu entschlossen das Fest ausfallen zu lassen. „In der Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam feiern können.“