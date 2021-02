Schockanruf in Dormagen : Seniorin um tausende Euro betrogen

Dormagen Erneut ist eine Dormagenerin einer üblen Betrugsmasche zum Opfer gefallen, die Verbrecher nahezu täglich im gesamten Bundesgebiet anwenden.

Am vergangenen Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, informierten die Bankangestellte die Polizei, weil sie vermuteten, dass eine ihrer Kundinnen Opfer von Betrügern geworden war und auch weiterhin in deren Fokus stehe. Es zeigte sich sehr schnell, dass sie mit dieser Einschätzung leider richtig lagen.

So ist es nach Angaben der Dormagenerin gelaufen: Sie war gegen 10:30 Uhr von einem Unbekannten angerufen worden, der sich als Arzt ausgab und ihr mitteilte, ihr Sohn liege mit einer Corona-Infektion in einem Düsseldorfer Krankenhaus und benötige dringend ein amerikanisches Medikament. Dieses müsse sie aber bezahlen. Die Seniorin war in großer Sorge und übergab eine halbe Stunde später an der Friedenstraße in Dormagen einen hohen Geldbetrag, weil sie ihrem vermeintlich schwer erkrankten Sohn helfen wollte.