Nach Rohrbruch : Gewerbepark in Dormagen ohne Wasser

Bereiche im Gewerbepark stehen unter Wasser. Foto: evd

Dormagen Bei Arbeiten am Wassernetz hat am Mittwoch gegen 9.15 Uhr ein Bagger eine Wasserleitung an der Hamburger Straße im Gewerbepark Top West getroffen und beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei kam es zu einem Wasserrohrbruch und einer Überflutung von Teilen des Gehweges und des Straßenbereichs. Die Bereitschaft des energieversorgers Dormagen (evd) ist vor Ort. Das Wasser im Bereich des Gewerbegebietes muss bis voraussichtlich heute Abend komplett abgedreht werden. Ab ca. 12 Uhr wird im Bereich der Shell-Tankstelle (Hamburger Straße 2) ein Wasserwagen für eine Notversorgung zur Verfügung stehen.

An dem Wasserwagen können sich Betroffenen Wasser holen. Es wird (bis die Arbeiten vor Ort abgeschlossen sind und die Sperrung der Wasserleitung aufgehoben ist) kein Wasser in diesem Bereich durch die Leitungen kommen.

Polizei und Feuerwehr sind vor Ort und haben die Kreuzung abgesperrt. Die Sperrung dauert vermutlich bis heute Nachmittag an.

Die evd weist darauf hin, dass es vereinzelt zu Trübungen des Trinkwassers kommen kann, diese aber nicht gesundheitlich bedenklich seien. Zudem kommt es zu Druckschwankungen im Trinkwassernetz im Bereich des Top West Gewerbegebietes, was dazu führen kann, dass zeitweise kein oder weniger Wasser zur Verfügung steht. Die evd arbeitet bereits an einer Lösung.

(NGZ)