Nach Protesten in Dormagen : Stadt sucht Alternativen zu Tiny-Häusern

Unterkünfte ähnlich wie dieses des Anbieters Ü-Tiny waren und sind im Gespräch. Foto: Ü-Haus.de GmbH

Dormagen Die Proteste von Anwohnern und aus der Politik zeigen Wirkung: Um schnell Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete zu schaffen, setzt die Stadt nicht mehr nur auf umstrittene Tiny-Häuser. Anwohner sollen einbezogen werden.

Anwohner des Wohngebietes Am Schwiertzhof in Nievenheim, die mit Kind und Kegel zur Sitzung des Stadtrates am Donnerstag erschienen waren, dürften ein ruhiges Wochenende verlebt haben: Kostenpflichtiger Inhalt Ihr deutlicher Protest gegen das Vorhaben der Stadt, auf einem vor ihrer Nase liegenden GrünstreifenKostenpflichtiger Inhalt eine kleine Siedlung vom Tiny-Häusern zu errichten, zeigte Erfolg. Weil sich auch deutlicher Protest aus Reihen von CDU, Grüne, Zentrum und FDP regte, schwenkte die Verwaltung dahingehend um, dass sie nunmehr auch Alternativen in Betracht zieht. In der langen und kontroversen Diskussion ging es dabei nicht einzig und allein um Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine.

Am Ende stand immerhin ein Einvernehmen darüber, die Suche breiter aufzustellen. Die Verwaltung wurde beauftragt, „alle Möglichkeiten für eine zeitnahe dauerhafte Versorgung von Flüchtlingen mit Wohnraum zu prüfen. Hierbei werden gleichermaßen vorliegende Angebote von Tiny-Häusern wie auch sonstige modulare Angebote betrachtet. Insbesondere die Frage der kurzfristigen Realisierung aufgrund der Grundstücksverfügbarkeit und einer rechtlich sicheren Folgenutzung sind in die Abwägung einzubeziehen.“ Ergänzt wurde der Beschluss noch mit dem Hinweis, das vor Baumaßnahmen ein „angemessene Bürgerbeteiligung“ stattfinden muss.

Anwohner der Siedlung Am Schwiertzhof hatten eindringlich und ideenreich gegen die geplante Tiny-Häuser protestiert. Foto: Klaus Schumilas

Info Zeitnah soll Politik beraten und entscheiden Problem Möglichst schnell stabile Unterkünfte errichten, in denen Geflüchtete einziehen können. Lösung Die Verwaltung sucht jetzt stadtweit Areale, auf denen sich Tiny-Häuser, Modulhäuser oder ähnliches errichten lassen. Entscheidung Der Politik werden mögliche Standorte vorgeschlagen, Stadtrat oder Hauptausschuss sollen entscheiden.

Die Stadt hatte vor drei Wochen die Errichtung von Tiny-Häusern in Nievenheim vorgeschlagen, womit die Unterbringungssituation für Geflüchtete entschärft und auch die Möglichkeit eines dauerhaften Wohnens geschaffen werden soll. Als Pluspunkte wurde die sehr schnell Realisierungs- sowie variable Nachnutzungsmöglichkeiten genannt. In der Politik gab es damals schon Kritik am hohen Flächenverbrauch, unklaren Nachnutzungen (Wer darf dort einziehen?) und mangelnde Einbeziehung der Bürger. „Innerhalb von drei Wochen Nievenheimern nachhaltige Veränderungen ihrer Wohnverhältnisse unter der Tür durchzuschieben - das ist ein Verfahren, das so nicht geht“, kritisierte CDU-Sprecher Michael Conrad. Er bezog sich auch auf die umstrittene Fahrradstraße in Stürzelberg/Zons: „Bürger müssen im Vorfeld einbezogen werden. Wir tun gut daran, noch einmal eine Schleife zu drehen.“ Ferner müsse das Thema in dem Kontext gesehen werden, dass Wohnraum für alle Dormagener benötigt werde, „wir dürfen nicht die Solidarität und die Hilfsbereitschaft gegenüber den Geflüchteten gefährden.“

Das Zentrum sieht zwei Probleme, so den Konflikt in der Flüchtlings-Community: Wer darf in einem Tiny-Haus wohnen und wer nicht? Wer soll entscheiden, wer in ein Haus darf und wer in einer Turnhalle bleibt? Das ist ungerecht, befindet Ratsmitglied Michael Kirbach. „Ferner warten viele junge Nievenheimer Familien auf ein gutes und günstiges Grundstück, wie soll man da vermitteln, das dieses große Areal für ein paar Tiny-Häuser verbraucht wird?“ Auch die FDP wies mit Gerd Sräga auf den hohen Wohnbedarf der Dormagener hin, der dringend berücksichtigt werden müsse. Selbst die Grünen als Teil der Mehrheitskoalition sprachen von einer „nicht gut geeigneten Fläche“ und bezeichneten das Projekt als „mit heißer Nadel gestrickt“, so Fraktionsvorsitzender Tim Wallraff.