Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Mord in den Niederlanden : Dormagenerin kämpft vor Gericht

Die Polizei untersucht die Wiese, auf der das Opfer gefunden wurde. Foto: Arodi Buitenwerf / LC

Dormagen Die Dormagenerin Jessica A. wurde wegen Mordes an ihrem Mann in den Niederlanden zu 20 Jahren Haft verurteilt. Am Montag beginnt die Berufungsverhandlung.