Nach Missbrauchsvorwurf in Stürzelberg : Umbenennung von Straße und Platz soll im Stadtrat beschlossen werden

Stürzelberg Die Umbenennung des Gustav-Biesenbach-Platzes und der Biesenbachstraße in Stürzelberg könnte schneller beschlossen werden als normalerweise üblich.

Bürgermeister Erik Lierenfeld möchte sich dafür einsetzen, dass sich der Stadtrat bei der nächsten Sitzung am 23. September der Sache annimmt und diese nicht erst in die entsprechenden Ausschüsse weitergegeben werden muss. „Ziel wäre es, dass der Rat das Thema an sich zieht und die Umbenennung dort direkt beschlossen wird“, so Lierenfeld. „Ich möchte auch keine große und langwierige Diskussion dazu haben, denn das täte der Betroffenen nicht gut“, sagt er. Schon länger steht der Bürgermeister in Kontakt mit Regina Schwenke aus Berlin, die im Jahr 1949 ihren Schilderungen zufolge von Pfarrer Gustav Biesenbach, nach dem Platz und Straße in Stürzelberg benannt sind, missbraucht wurde.