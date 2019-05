Dormagener Kultur : Kunstwerke der Stadt werden katalogisiert

Fachbereichsleiterin Ellen Schönen-Hütten tätschelt eine der beiden „Klugscheißer“-Bronzeplastiken vor dem Kulturhaus. Foto: Stefan Büntig/Sefan Büntig

Reaktion auf verschwundene und zerstörte Kunst: Die städtischen Kunstwerke, inklusive Leihgaben, werden zurzeit inventarisiert.

Lachend geht Ellen Schönen-Hütten in die Knie und tätschelt dem „Klugscheißer“ vor dem Kulturhaus liebevoll die Wange. „Er gehört auch dazu“, weist die Leiterin des städtischen Fachbereichs Kultur auf die Inventarliste hin, die zurzeit über Kunstwerke in und an städtischen Gebäuden erstellt wird. Und da tauchen auch die beiden „Klugscheißer“-Bronzeplastiken des 1931 in Dormagen geborenen Künstlers Siegfried Neuenhausen auf.

Seit Anfang März ist Kunst-Expertin Denise Trump im Auftrag der Stadt Dormagen dabei, sämtliche Kunstwerke zu erfassen, zu katalogisieren und wenn möglich sogar zu bewerten. Diese auf ein Jahr befristete „Beschäftigung einer kunstsachverständigen Person“ hatte der Kulturausschuss am 7. November 2018 beschlossen. Erstmals wird Trump dem städtischen Gremium in der Sitzung am 28. Mai für Fragen zur Verfügung stehen. „Sie hat schon sehr viel geschafft und Listen und Bestände aufgearbeitet“, sagt Fachbereichsleiterin Schönen-Hütten über die Expertin.

Info Präsentation der Werke ist wünschenswert Ziel Durch Inventarisierung den Bestand erfassen und bewerten. Eine wissenschaftliche Forschung könnte so erleichtert werden. Idee Eine Präsentation einiger Werke oder Kunstprojekte mit Jugendlichen wären wünschenswert, hängen aber vom Zustand der Kunstwerke sowie von Platzangebot und Kosten ihrer Präsentation ab.

Anlass für die Katalogisierung war die Kunst-Negativserie vom Sommer 2018: Im August wurde entdeckt, dass zwei Bronze-Figuren an der ehemaligen Hauptschule verschwunden waren, Ende Mai wurde öffentlich, dass die Glasfenster des Dormagener Künstlers Otto Andreas Schreiber teilweise bei der Sanierung der BvA-Aula zerstört worden waren. Das hatte Bürgermeister Erik Lierenfeld zum Anlass genommen, das Bewusstsein für die Wertigkeit der städtischen Kunstbestände zu erhöhen: „Im ersten Schritt soll die Verwaltung mit externer Hilfe bereits vorhandene umfangreiche Unterlagen über Kunst im Eigentum der Stadt Dormagen auswerten“, hatte Lierenfeld vorgeschlagen. Denn die letzte Bestandsliste über städtische Kunst wurde 2001 erstellt.

Inzwischen hat Denise Trump Werke aus dem Kunst-Lager im Erdgeschoss des Neuen Rathauses, in dem auch ein Hauptteil des Nachlasses von Theo Blum untergebracht ist, sowie die in den Rathaus-Zimmern hängenden Werke aufgelistet. „Dabei wird der genaue Standort aufgenommen und in die Datei übertragen, auch bei Leihgaben an Kindergärten und Schulen“, erläutert Schönen-Hütten.