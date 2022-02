Nach erneuter Schließung : Kammertheater Dormagen öffnet wieder

Dormagen Mit dem geplanten Wegfall der Corona-Maßnahmen sieht das Kammertheater Dormagen der Öffnung vorsichtig aber dennoch optimistisch entgegen.

Bis zur regulären Sommerpause steht die Komödie „Liebling, wir machen noch mal Flitterwochen“ auf dem Programm. Unter welchen exakten Bedingungen der Spielbetrieb wieder starten kann, sei aktuell noch unklar. „Aber auf jeden Fall darf ab dem 25. März wieder gelacht werden“, so Müller. Die Planung sei derzeit noch vorsichtig zurückhaltend. „Es wird sich zeigen, ob die Zuschauer mit den ersten Lockerungen Bedenken gegen einen Theaterbesuch haben.“ Mit frischer Luft und regelmäßiger Raumdesinfektion werde im Kammertheater jedoch alles getan, um ein mögliches Infektionsrisiko weiterhin so gering wie möglich zu halten. Somit könne es sein, dass Zugangsbeschränkungen über die gültige Coronaschutzverordnung hinaus gehen. Alle Zuschauer werden gebeten, sich ein bis zwei Tage vor ihrem Besuch zusätzlich auf der Theaterhomepage über die jeweils aktuellen und gültigen Maßnahmen und Regeln zu informieren.

Müller und Misiorny sind optimistisch und so kann das Publikum „Marion und Georg“ auf ihrer Reise nach Paris begleiten, wo die beiden ihre zweiten Flitterwochen verbringen, um wieder etwas Schwung in ihr leicht eingerostetes Eheleben zu bekommen. Der Vorverkauf für alle Vorstellungen hat bereits begonnen. Tickets sind online unter kammertheater-dormagen.de sowie in der City-Buchhandlung in Dormagen, bei Platten Schmidt in Neuss und bei der Theaterkasse Neumarkt in Köln erhältlich. Die Theaterkasse auf der Ostpreußenallee 23 öffnet für den Vorverkauf wieder ab dem 12. März 2022 donnerstags von 14 bis 18 Uhr.