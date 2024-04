Nach Einbruch in Lagerhalle in Dormagen Polizei stellt Diebesgut sicher

Am Donnerstag (11. April) wurde die Polizei gegen 11.15 Uhr erneut zur der Lagerhalle gerufen, wo sich eine männliche Person nach den am Vortag sichergestellten Fahrrädern erkundigt hatte. Bei Erblicken des eintreffenden Streifenwagens entfernte sich der Mann zunächst fußläufig, konnte aber kurz darauf eingeholt und kontrolliert werden. Der 24-jährige Düsseldorfer gab an, die Räder käuflich erworben und in der unverschlossenen Lagerhalle abgestellt zu haben. Die Beamten zweifelten nicht nur die Glaubwürdigkeit des Mannes an, vielmehr ergaben sich Hinweise auf eine weitere Straftat, mit der der Düsseldorfer in Verbindung gebracht werden konnte. Im Zeitraum vom 28. bis 30. März nämlich war ein Pkw auf der Ludwig-Erhard-Straße in Kaarst gestohlen worden. Am Dienstagmorgen (9. April) wurde das Fahrzeug auf dem Bahnhofsparkplatz in Dormagen, unweit der Lagerhalle, aufgefunden und sichergestellt. Es gehört zu einer Firma, der auch die in der Lagerhalle aufgefundenen Werkzeugkoffer entwendet wurden. Der junge Mann musste die Beamten zu einer umliegenden Polizeiwache begleiten, die er nach der Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen wieder verlassen konnte. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, in denen die Kriminalkommissariate 14 und 25 die Ermittlungen führen.