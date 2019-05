Nach der Europawahl in Dormagen : Grüne sehen neues Wähler-Potenzial

Die Europaflagge im Dormagener Ratssaal – zusammen mit der Deutschland-, NRW- und Dormagen-Fahne. Foto: Stadt Dormagen

Die Europawahl-Auswirkungen bekommen auch die Fraktionen in den Kommunalparlamenten zu spüren. Die Dormagener Grünen freuen sich auf „bessere Klimaschutz-Debatten“. Auch CDU und FDP sehen sich als Gewinner.

Von Carina Wernig

Auch am Tag nach der Europawahl herrscht ungläubiges Staunen über das „Wahnsinns-Ergebnis“ von Bündnis 90/Die Grünen, wie Grünen-Fraktionschef Tim Wallraff die 19,5 Prozent seiner Partei kommentierte: „Was für ein tolles Ergebnis, das beste, das die Grünen je in Dormagen erzielt haben.“ Er freut sich auf „bessere Klimaschutz-Debatten“. „Das Ergebnis von Sonntag zeigt, dass ein großes Wähler-Potenzial für uns vorhanden ist“, so Wallraff. Natürlich sei das Ergebnis nicht 1:1 auf Kommunalwahlen übertragbar, aber: „Es bedeutet einen unglaublichen Rückenwind für uns.“

Ebenfalls als Gewinner sieht sich die Dormagener CDU, die mit 30,9 Prozent ihre Erwartung von 31 Prozent fast punktgenau erreicht hat. Stadtverbandsvorsitzender Hans Ludwig Dickers sagte: „Wir sind mit unserem Dormagener Ergebnis sehr zufrieden, damit liegen wir über dem Bundesergebnis.“ Aber: „Vielleicht müssen wir noch an unserem Klimaschutz-Profil arbeiten“, nennt Dickers eine Herausforderung für die Zukunft, in die der CDU-Fraktionsvorsitzende Kai Weber positiv blickt: „Die Grünen und wir sind die Gewinner der Europawahl in Dormagen. Wir haben unser Ziel, deutlich stärker als die SPD zu sein, geschafft und sind in Dormagen die mit Abstand stärkste Partei.“ An der CDU führe in Dormagen kein Weg vorbei. Auch Weber sieht Handlungsbedarf: „Wir müssen allerdings unsere Kernkompetenzen erweitern, bei Klimaschutz und Neuen Medien sehe ich Potenzial.“

Info Bester und schlechtester Wahlbezirk in Dormagen CDU 41,7 Prozent (Straberg) bis 21,8 Prozent (Horrem III) SPD 29,5 (in Hackenbroich III, gleichauf mit der CDU) bis 15,0 (Nievenheim I) Grüne 23,4 (Zons II) bis 12,6 (Hackenbroich III) AfD 15,7 (Horrem III) bis 6,2 (Delhoven I)

Beim Koalitionspartner SPD sieht der Stadtverbandsvorsitzende Carsten Müller die Bundes-SPD als Hauptgrund für das mit 19 Prozent schlechte Abschneiden in Dormagen: „Ich bin richtig sauer auf die Bundes-SPD: Die Glaubwürdigkeit der Parteispitze ist völlig abhanden gekommen. Die komplette Parteispitze sollte zurücktreten und den Weg für eine richtige Neuausrichtung freimachen.“ Er legt nach: „Wenn man solch wichtige Themen wie Klima und Ökologie bundesweit nicht richtig anpackt, muss man sich nicht wundern. Bei der SPD-Spitze fehlt die klare Linie.“ Lokal sieht er viele Klimaschutz-Projekte: „Die müssen wir weiterentwickeln.“ SPD-Fraktionschef Andreas Behncke fordert ebenfalls eine „Notbremse in Berlin: Der Parteivorstand hat es nicht geschafft.“

„Mit mehr als drei Prozentpunkten Stimmenzuwachs gehört die FDP in Dormagen zu den Wahlgewinnern. „Das freut uns sehr“, weist Stadtverbandsvorsitzender Dirk Rosellen auf die 7,5 Prozent für die FDP hin. Fraktionschef Karlheinz Meyer stimmt zu: „Eine gute Ausgangslage.