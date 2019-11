Analyse zum Ende der Koalition in Dormagen : Die CDU muss jetzt liefern

Dormagen Das Aus der Großen Koalition war absehbar und ist nicht dramatisch für die Stadt. Es wird mehr argumentiert und nach Mehrheiten gesucht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Drei Jahre und zwei Wochen haben CDU und SPD als Große Koalition zusammengearbeitet. Deren Ende teilten die Christdemokraten am vergangenen Mittwoch Abend ihrer Partnerin in einer schnöden E-Mail mit. Das findet diese zu Recht nicht besonders wertschätzend. Vor allem, weil die CDU in gleichem Atemzug betont, dass sich am „guten kommunalpolitischen Miteinander“ sich nichts ändern soll. Ob das im Jahr des Kommunalwahlkampfes gelingt und angesichts „diametraler Ansichten“, wie CDU-Parteivorsitzender Hans-Ludwig Dickers sagte?

Was ist am Mittwoch Abend passiert? Eigentlich nur das, was alle, die sich etwas intensiver mit Kommunalpolitik befassen, erwartet haben. Lediglich der Zeitpunkt war unklar. Im Rückblick wird die sechs Jahre lange Wahlperiode als eine der wechselvollsten in Erinnerung bleiben: mit der Wahl des jüngsten Bürgermeisters in NRW und dessen Absicht, mit wechselnden Mehrheiten kreative Politik zu betreiben; mit der Einsicht bei der CDU, dass sie ihre Ideen besser in einem bürgerlichen Bündnis mit FDP und Zentrum verwirklichen kann. Und mit deren Scheitern, weil die CDU im September 2016 den Antrag der FDP zur Auflösung und Neubesetzung der Ausschüsse nicht mitgehen wollte, die bürgerliche Koalition verließ und stattdessen eine Ehe mit der SPD einging. Bis einen Tag vor Halloween. Die CDU hinterlässt den Eindruck, in Sachen Partnerschaft kein Leichtlaufmodell zu sein.

Die Sozialdemokraten akzeptieren zwar die Auflösung der GroKo, betonen in ihrem Anwortschreiben an die Ex-Kollegen aber: „Wir vertreten die Auffassung, dass wir in der Vergangenheit immer gute Lösungen auch in schwierigen Themen gefunden haben und sehen für die Zukunft keine so schwerwiegenden Differenzen, dass sie die Auflösung der guten Zusammenarbeit rechtfertigen.“ Die Christdemokraten, die bei der Kommunalwahl 2014 knapp die stärkste Partei geworden war, tritt sofort selbstbewusst auf: „Wir halten unseren Weg bei vielen Themen für den Richtigen“, sagt Fraktionsvorsitzender Kai Weber, „wir haben die besseren Argumente.“

Ist das Groko-Aus schlimm? Nein. Einer solchen Verbindung sollte eine gute Begründung zu Grunde liegen. Denn zu sehr verwischen Haltungen und Unterschiede von Parteien, mit denen sie schließlich zuvor im Wahlkampf geworben haben. In Dormagen waren es offenbar zu viele Kompromisse, die folgten. Der Wähler fragte sich zu Recht: Für was genau stehen SPD und CDU? Das nun sichtbarer.