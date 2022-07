Unfall in Dormagen : Polizei nach Crash auf B9 noch ohne heiße Spur

Unfall in Dormagen

Dormagen Die Suche läuft. Polizei und Unfallopfer sind auf der Suche nach Zeugen und Beteiligten des Unfalls am vergangenen Samstag auf der Bundesstraße 9, der in einer noch schlimmeren Tragödie hätte enden können.

Ilkay Ezer ist optimistisch, den Fahrer oder die Fahrerin ermitteln zu können, der/die ihm morgens früh um kurz nach 6 Uhr während eines fatalen Überholmanövers so nahe gekommen ist, Kostenpflichtiger Inhalt dass der 22-Jährige abrupt ausweichen musste und gegen einen Baum prallte . Ezer setzt auf die Videos, die er sich besorgt hat und von denen er sich nähere Kenntnisse verspricht. Das Verkehrskommissariat der Polizei wertet derzeit die Videos und Bilder aus.

„Wir haben noch keine Hinweise, die einen Tatverdacht begründen“, sagt Polizeisprecherin Daniela Dässel. Das betrifft auch das Fahrzeug eines Dormagener Pflegedienstes, das im fraglichen Zeitraum die Unfallstelle passiert haben soll. „Es gab Kontakt zu der Firma“, so die Sprecherin. Sie betont, dass es noch keine Hinweise gibt, dass eines der Fahrzeuge, die auf den Videos zu sehen sind, in einem Tatzusammenhang stehen. Ilkay Ezer glaubt, auf einem Video das weiße Auto erkannt zu haben, dass in sehr hoher Geschwindigkeit vorbeifährt.