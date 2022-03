Nach Corona-Pause : Netzwerktreffen „Dormagen Inside“ startet Comeback

Knechtsteden Gut zweieinhalb Jahre ist es her, dass die beliebte Netzwerkveranstaltung „Dormagen Inside“ im Bullenstall von Kloster Knechtsteden über die Bühne gegangen ist.

Wichtig ist für Schenk, dass die Sponsoren geblieben sind. Er rechnet für den 5. Mai mit 150 bis 200 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. „Die Einladungen gehen in den nächsten Tagen raus“, so Schenk. Aktuell ist „Dormagen Inside“ die einzige Netzwerkveranstaltung in der Stadt, nachdem Karneval ausgefallen und Schützenfeste noch nicht in Sicht sind.