Nach Benzin-Attacke im Rathaus Dormagen : Rat zeigt Solidarität mit Stadt-Mitarbeitern

Politiker haben in der Ratssitzung in der Sekundarschule eine Erklärung abgegeben. Foto: Klaus D. Schumilas

Dormagen Die Politik in Dormagen hat auf die schlimmen Vorkommnisse mit der Benzin-Attacke Mitte Januar im Rathaus reagiert. Was die Haltung der meisten Stadtverordneten ist.

Zu Beginn der Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 3. Februar, in der Sporthalle der Sekundarschule haben die Fraktionen von SPD , CDU , Zentrumspartei, FDP , Bündnis 90/Die Grünen und das Einzelratmitglied der UWG/Freie Wähler aufgrund der Kostenpflichtiger Inhalt Gewalttat Mitte Januar im Dormagener Rathaus eine Erklärung abgegeben, die vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Michael Dries vorgetragen wurde.

Sie lautet: „Wir stehen für eine Gesellschaft, in der wir uns gegenseitig anerkennen, auch wenn wir in vielerlei Hinsicht verschieden sind. Eine Gesellschaft, in der Meinungsverschiedenheiten fair, zivilisiert und auf Basis unserer demokratischen Grundsätze ausgetragen werden. Wir erklären unsere Solidarität mit allen Menschen, die sich für unser Gemeinwohl einsetzen und aufgrund ihres Berufs oder ihres Ehrenamts beleidigt, bedroht oder gar angegriffen werden. Wir bedanken uns bei den engagierten Mitarbeitenden der Stadt Dormagen und sagen ihnen im Rahmen unserer Fürsorgepflicht die notwendige Unterstützung zu.“