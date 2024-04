Nach Austritt aus CDU in Dormagen Ratsfrauen wollen mit FDP kooperieren

Die drei kürzlich aus der CDU ausgetretenen Ratsfrauen kooperieren in Zukunft mit der FDP. Elke Wölm, Cordula Krücken und Carola Westerheide gaben bekannt, dass sie im Stadtrat künftig mit der FDP-Fraktion zusammenarbeiten werden. „In mehreren guten Gesprächen auf Augenhöhe haben wir etliche Gemeinsamkeiten bei den verschiedenen Sachthemen ausgemacht. Wir freuen uns daher auf die Zusammenarbeit mit dem Team der FDP-Fraktion, einen lebendigen Austausch im besten demokratischen Sinne und ein wertschätzendes Miteinander“, so die derzeit parteilosen Damen. „Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem unbestreitbaren Engagement sind Elke Wölm, Cordula Krücken und Carola Westerheide sicherlich eine kompetente Bereicherung unserer Fraktion. Gemeinsam werden wir die gute kommunalpolitische Arbeit innerhalb unserer liberalen Leitlinien erfolgreich weiter führen“, sagt Karlheinz Meyer, Vorsitzender der FDP-Ratsfraktion. Welche Auswirkungen die politische Neuorientierung der drei Ratsfrauen auf die künftige Ausschusszusammensetzung haben wird, soll in weiteren Gesprächen mit den größeren Fraktionen als nächstes geklärt werden. „Wir vertrauen da voll und ganz auf ein faires Miteinander und eine vernünftige Lösung, bei der die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt stehen“, erklären Wölm, Krücken und Westerheide.