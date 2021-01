Nabu Dormagen : So kommen Meise & Co. gut über den Winter

So kommen Meise & Co. gut über den Winter

Futterknödel werden besser an einer Hanfschnur befestigt - in den Maschen eines Plastiknetzes können Vögel sich verfangen. Foto: dpa-tmn/Ursula Bauer

Dormagen Im Winter freuen sich auch die Vögel über zusätzliches Futter und ein warmes Nest. Der Nabu gibt Tipps.

„Die Weichfutterfresser freuen sich zum Beispiel über Haferflocken, gerne in Öl aufgeweicht, Rosinen und Apfelstückchen“, zählt Christa Kobs auf. „Die Körnerfresser mögen Sonnenblumenkerne oder eine Körnermischung am liebsten, auch gerne in Öl.“ Fett ist ganz wichtig für alle Vogelarten in den Wintermonaten, weil es sehr energiereich ist. Man kann solches Futter kaufen, aber auch selbst herstellen. „Dazu braucht man lediglich eine Fettart, die man erwärmen kann, um die Körner einzurühren und die bei Kälte wieder stabil wird“, erklärt Kobs.