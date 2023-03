MVZ Dormagen Neuer Gynäkologe nimmt seine Arbeit auf

Der 44-jährige Gynäkologe, der zuletzt in einem MVZ in Viersen beschäftigt war, bietet das gesamte Spektrum der Frauenheilkunde an, angefangen von gynäkologischem Ultraschall und Brustdiagnostik über Kinderwunsch-Beratung oder Aufklärung über Verhütungsmethoden bis zu Wechseljahrsbeschwerden und Endometriose-Behandlung. Besonders viel Erfahrung besitzt der Arzt aus seinen 18 Jahren beruflicher Tätigkeit in der Pränataldiagnostik sowie in der Brust-Diagnostik. Nebenbei spricht er vier Sprachen fließend: neben Deutsch und Englisch noch Arabisch und Russisch.