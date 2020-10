Petition gestartet : Dormagenerin kämpft für Änderungen bei der Einschulung

Dormagen Kathrin Friedrich will, dass der Landtag schrittweise den Stichtag zurückführt auf den 30. Juni. Außerdem sollen Eltern über Rückstellungen ihrer Kinder entscheiden können. Für ihr Anliegen hat sie eine Online-Petition gestartet.

Mit einer Online-Petition will die Dormagenerin Kathrin Friedrich erreichen, dass der nordrhein-westfälische Landtag den Zeitpunkt der Einschulung von Kindern verändert. Sie hält die jetzige Regelung, wonach Kinder, die bis zum 30. September eines Jahres ihr sechstes Lebensjahr vollenden, zum August des gleichen Jahres schulpflichtig werden, für falsch. Dies formuliert sie auch im Titel, den die Petition trägt: „Kann- statt Muss-Kinder“. Sie will, dass der Landtag schrittweise den Stichtag zurückführt auf den 30. Juni, so wie es beispielsweise Baden-Württemberg gemacht hat. Am Mittwochnachmittag, 21. Oktober, waren es schon über 6100 Menschen, die diese Forderung der am 9. Oktober gestarteten Aktion unterstützen.