Musikschule Dormagen : Vielfältiges Programm zum Jahresende

Klein und Groß können in der Musikschule lernen. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Vom Tag der offenen Tür bis hin zum Weihnachtskonzert: Gleich mit drei größeren Veranstaltungen wartet die städtische Musikschule in der Adventszeit auf.

Den Auftakt macht am Samstag, 26. November, ein Instrumente-Tag unter dem Motto „Auf die Saiten, fertig, los!“. Von 15 bis 18 Uhr haben Interessierte im Kulturhaus die Möglichkeit, Zupfinstrumente wie Gitarre, Ukulele, Harfe und Co. auszuprobieren. Auch die eher unbekannteren Instrumente wie Baglama (eine türkische Langhalslaute), Mandoline (Zupfinstrument) und eine Flamencogitarre stehen zur Auswahl. Erfahrene Musikerinnen und Musiker zeigen, wie die Instrumente gespielt werden und klingen. Jede halbe Stunde werden verschieden Instrumente vorgestellt.

Weiter geht es einen Tag später am 27. November mit „KlangRaum“ in Kooperation mit dem Chorhaus St. Michael. Um 15 Uhr laden Musikschule und Chorhaus in die Pfarrkirche ein, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Neben dem „Vox Vocis“, dem Kinderchor im Chorhaus, begleiten Bläser und Streicher der Musikschule das Konzert. Raphael Bertges, Tatjana Faber und Emanuel Dähn treten als Solisten auf.