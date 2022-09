Festival Alte Musik Knechtsteden : Meditation in Tempel und Hütten

Knechtsteden Keines der Konzerte beim Festival Alte Musik in Knechtsteden ist so gut besucht wie die gregorianische Nacht. Gut 280 Zuhörer aus dem ganzen Rheinland füllten die Klosterbasilika.

Ihre Gesangskunst a cappella bietet ein vielstimmiges Porträt früher geistlicher Musik und von Volksliedern aus Estland, baltische Runenlieder und europäische Polyphonie bilden ein Kaleidoskop vielfältiger kultureller Reflexionen. Dabei kann der Name des Ensembles „Heinavanker“ - zu Deutsch „Heuwagen“ - durchaus folkloristisches Programm sein. Der Name allerdings ist entlehnt einem Altarbild von Hieronymus Bosch aus dem 15. Jahrhundert. Die sechs Sängerinnen und Sänger traten in langen Mönchskutten auf und boten so in der romanischen Klosterbasilika mit wahrhaft gregorianischen Gesängen ein beeindruckendes Bild.