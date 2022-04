Newcomer aus Dormagen : Vom College-Block ins Radio

Dormagen Der Dormagener Musiker Max Tille alias DMT möchte mit seiner Musik erfolgreich werden. Ein Radio spielte jetzt erstmals seinen Song.

Was vor vielen Jahren als Scherz in der Schule begann, ist für Max Tille aus Dormagen mittlerweile fester Bestandteil seines Lebens. In der siebten Klasse verfasste der 23-Jährige seine ersten Zeilen, einen Reim mit den Namen seiner Mitschüler, mittlerweile macht er sich unter dem Künstlernamen DMT als Musiker einen Namen.

An diesem Wochenende hörte der Künstler erstmalig seinen eigenen Song „Testarossa“ im Radio - bei „Sing deinen Song“ auf dem lokalen Sender NE-WS 89.4 durfte er seinen Titel präsentieren. „Es war ein tolles Gefühl, den eigenen Song übers Radio zu hören“, so Max Tille. Während das Lied spielte, saß der Speditionskaufmann in Ausbildung (der sein Fachabitur im Bereich Medien und Gestaltung gemacht hat) gerade in einem Prüfungskurs: „Wir haben den Song gemeinsam mit der ganzen Klasse gehört. Das war die Idee der Lehrerin - ich fand es großartig, das war ein gutes Gefühl.“ Sein größer Fan sei seine Mutter: „Sie unterstützt mich schon von Anfang an und hat mich dann letzendlich auch bei dem Format ‚Sing deinen Song‘ beworben.“

INFO Wer ist Sänger Max Tille alias DMT? Max Tille aus Dormagen. Foto: DMT Wer Musiker Max Tille veröffentlicht unter dem Künstlernamen DMT seine eigene Musik. Was Die Songs sind eine Mischung aus den Genres: Hip-Hop, RnB und Pop. Wo Instagram und TikTok unter wlrd.of.dmt

Sein Genre beschreibt er als eine Mischung auf Hip-Hop und RnB mit einem Hauch von Pop-Musik. „Meine Musik ist sehr abwechslungsreich und verändert sich stetig. Manchmal sind die Songs traurig, manchmal fröhlich. Ich stecke immer viel Energie da rein“, so Tille. Früher sei seine Musik „eher chaotisch“ gewesen, seit dem habe sich einiges verändert: „Ich habe damals einfach drauf los geschrieben ohne Intention. Es begann mit einem Reim in der Schule. Ich wurde von der Lehrerin beim Texten erwischt und musste das vor der Klasse vorlesen. Das war peinlich und der Text war nicht gut, dennoch habe ich zu dem Zeitpunkt meine Liebe fürs Musik machen entdeckt.“ Viele Jahre habe er nur für sich musiziert. „In der 11. und 12. Klasse habe ich dann ganze College-Blöcke vollgeschrieben und beschlossen, dass ich das Ganze öffentlicher aufziehen will. Es wurde langweilig, die Texte nur für mich selber zu schreiben. Ich habe erste Songs im Internet geteilt.“ Im Jahr 2018 habe er sein erstes eigenes Equipment gekauft. Zunächst sei seine Leidenschaft belächelt wurden: „Damals war die Qualität nicht gut, doch es hat sich richtig angefühlt, also habe ich weiter gemacht. Es hat sich gelohnt.“

Mittlerweile hat der Sänger sein eigenes Studio. Er erzählt: „Im Laufe der Zeit ist meine Arbeit analytischer geworden. Ich höre die Beats und schreibe dann die Texte. Manchmal läuft es wie von selber, manchmal brauche ich länger. Ich produziere das alles Zuhause. Mittlerweile kommen die Songs gut an, das Feedback ist positiv. Es bestärkt mich darin, dass ich diesen Weg weitergehen möchte.“ Das Ziel: „Immer besser, immer weiter. Ich versuche aktuell meine Qualität auf ein neues Level zu bringen. Ich arbeite darauf hin, Musik beruflich zu machen.“ Wichtig sei nun die Reichweite auszubauen – dies koste Zeit. „Momentan ist die Musik mein einziges und wichtigstes Hobby. Ich verbringe viel Zeit im Studio. Ansonsten spiele ich gerne Fußball mit Freunden oder mache Sport.“ Sein eigener Musikgeschmack habe sich über die Jahre verändert: „Früher habe ich eigentlich nur deutschen Hip-Hop gehört, mittlerweile bin ich offener geworden. Mein Musikgeschmack ist pures Chaos. Ich höre auch mal Jazz oder Klassik.“