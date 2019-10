Ahmed Benzouita : Musiker aus Dormagen macht Karriere in London

Ex-BvA-Abiturient Ahmed Benzouita will von London aus eine Musikkarriere starten. Sein neues Album erscheint in Kürze. Foto: Ahmed Benzouita

Dormagen Der Dormagener Ahmed Benzouita hat in London Musik studiert. Am 20. November veröffentlicht er sein zweites Album mit sieben Songs. Er hofft, damit durchstarten zu können.

Ahmed Benzouita war 18 als er sich nach seinem Abitur am Bettina-von-Arnim-Gymnasium dafür entschied, in London „Local Performance“ zu studieren. Das ist drei Jahre her. Der heute 22-Jährige hat inzwischen seinen Bachelorabschluss und möchte nun mit seiner Musik richtig durchstarten.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte er bereits eine EP (Extended Play) mit vier eigenen Songs. „Ich habe damals viel ausprobiert, aber meinen Sound hatte ich noch nicht 100-Prozentig gefunden“, erzählt er. Deshalb hat er die Lieder inzwischen von allen Streaming-Plattformen herunter genommen. Den Sommer 2018 nutzte er dann, um neue Lieder zu schreiben und sich bessere Techniken darüber, wie man Songs aufnimmt, anzueignen. Am 20. November wird Benzouitas zweites kleines Album — diesmal mit sieben Songs — unter seinem Künstlernamen Ahmed Zou veröffentlicht. „Diesmal ist es noch persönlicher und viel professioneller produziert“, verrät er. Es wird auf allen Streaming-Plattformen erscheinen. Das Album heißt „Masqline“ (Maskulin) und Benzouita verarbeitet darin unter anderem alte Beziehungen, wie in dem Lied „LWF“, oder in dem Lied „Dear Chihiro“ die Sehnsucht nach der Vergangenheit. Die Lieder „One Night Only“ und „Sugabeat“ handeln von Lust und dem Verlangen nach Liebe.

Info Lieder über Sehnsucht, Liebe, Veränderungen EP „Masqline“; Intro „Dear Chihiro“, dazu „Libra“, „One night only“, „LWF“, „Sugabeat“, „Perfect Blue“ und Outro „Don‘t cry“ Inhalt Die Songs handeln von alten Beziehungen, dem Verlangen nach Liebe, der Sehnsucht nach der Vergangenheit und dem positiven Wert von Veränderungen im Leben. Veröffentlichung 20. November auf allen Streaming-Portalen.

Benzouita verarbeitet in dem Album aber auch, wie es für ihn war, als Moslem in Dormagen offen homosexuell zu sein. Als ältester Sohn einer marokkanischen Familie war er früh mit stereotypischen Rollenbildern konfrontiert. „Es war schon schwer in einer vergleichsweise kleinen Stadt wie Dormagen, aber irgendwann ist mir bewusst geworden, dass es noch mehr Menschen wie mich gibt“, erinnert er sich. Familie und Freunde haben ihn nach seinem Outing auf seinem Weg unterstützt. Mit seinen Songs möchte Benzouita auch klassische Rollenbilder wie typisch männlich und typisch weiblich aufbrechen. „Es gibt nicht nur schwarz und weiß.“ Benzouita wünscht sich mehr Offenheit und Toleranz im Umgang mit Homo- oder Transsexualität in der Gesellschaft: „Ich hoffe, dass ich mit meiner Musik anderen Mut machen kann, denen es so geht wie es mir ging.“

Benzouitas Musik soll aber trotzdem für jeden sein: „Ich versuche schon den Mainstream zu treffen.“ Seinen Stil würde er als einen Mix aus „Neo-Soul“ und „R‘n‘B“ bezeichnen. „Diese Richtung ist eher langsam und man könnte sie als verträumt bezeichnen“, erklärt Benzouita. Inspiration holt sich der 22-Jährige von seinen Vorbildern, zu denen unter anderem auch Daniel Caesar, Steve Lacy und James Blake gehören.