Musikabend in Dormagen-Zons: Anspruchsvolle Literatur zelebriert​

Musikabend in Dormagen-Zons

Zons Die Aachener Cellistin Cosima Streich (38) ist seit einigen Jahren dem Kreiskulturzentrum und Museum in Zons eng verbunden. Jetzt war sie in Zons.

Nun lud Cosima Streich wiederum zu einem Violoncello-Soloabend ein, der aber anstatt im lauschigen Ambiente des Burggartens wegen einer zeitgleichen Operettenaufführung auf der Freilichtbühne im Bootshaus des Museums stattfand. Cosima Streich begann mit der „Suite Nr. 6 D-Dur“ von Johann Sebastian Bach (BWV 1012), der letzten der ungemein komplexen und tiefsinnigen Partiten für Violoncello solo. Ihr Spiel auf dem schönen französischen Instrument konnte trotz perfekter Wechsel zwischen Forte und Piano nicht ganz befriedigen, zu sehr fehlte der große verbindende Spannungsbogen in dieser tänzerischen Musik bis hin zu Unsauberkeiten in der abschließenden „Gigue“. Ganz anders die „Sacher-Variation“, die Witold Lutoslawski 1975 schrieb. Cosima Streich wird auch für ihre kompetenten Werkeinführungen mit Hörbeispielen sehr geschätzt. So erfährt das Publikum, dass zum 70. Geburtstag des Schweizer Musikwissenschaftlers und Dirigenten Paul Sacher (1906 – 1999) der berühmte Cellist Mstislav Rostropovitch zwölf Komponisten bat, ein Solowerk für Cello zu verfassen. Denn der Schweizer förderte mit über 200 Kompositionsaufträgen besonders die Musik des 20. Jahrhunderts.