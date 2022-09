Kultur in Dormagen : Musik, Trödel, Bauchtanz im Radiomuseum

Dormagen Das Programm für das vierte Quartal dieses Jahres liegt vor. Die Entwicklung auf dem Energiemarkt macht den Verantwortlichen etwas Sorgen.

(ssc) Die Betreiber des Internationalen Phono- und Radiomuseums an der Bahnhofstraße gehen verhalten optimistisch in das vierte Quartal dieses Jahres – wenngleich die allgegenwärtigen Kostenexplosionen auch dort ein Thema sind. „Nach momentanem Stand haben wir die Hoffnung, die gestiegenen Energiekosten bis Ende des Jahres bezahlen zu können und so das ehrenamtlich geleistete Engagement aufrecht erhalten zu können“, sagt Volkmar Hess. Wie es danach weitergeht, ist – wie andernorts auch – kaum absehbar. Nichtsdestotrotz steht das Programm für die nächsten drei Monate, das am Sonntag, 2. Oktober, startet – mit einem Auftritt der Band „Jazz-Art“, die Jazz und Swing aus den 1940er Jahre darbietet. Beginn ist, wie bei allen Veranstaltungen, um 15.15 Uhr. Die weiteren Termine: