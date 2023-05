Musik in Zons 20. Drehorgelfestival findet Pfingsten statt

An diesem langen Wochenende tauchen Drehorgelspielerinnen und -spieler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland die Zonser Altstadt und den Park Friedestrom mit ihrem Spiel und Gesang in eine Atmosphäre wie anno dazumal. Dabei erklingen fast ausschließlich historische Raritäten. Oft selten oder gar einzigartig, vielfach über 100 Jahre alt, verzichten sie durchweg auf moderne Technik. Wie das genau funktioniert, erklären die Spielerinnen und Spieler gerne, sind sie doch vielfach selbst Sammler historischer Instrumente oder unterstützen oder gründeten gar eigene Museen zu diesem Thema. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet eine spannende Kunstaktion. Sie ist kostenfrei und findet bei gutem Wetter auf dem Museumsvorplatz statt.Der Eintritt in das Kreismuseum Zons ist an diesen Tagen kostenfrei.