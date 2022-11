Musik in Dormagen: Wachablösung bei der Feuerwehrkapelle​

Dormagen Kapellmeister Karl Koch verabschiedet sich mit dem Herbstkonzert und übergibt an Markus Plachta. Das Drei-in-einem-Konzert war ausverkauft.

Unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ hat der Musikzug der Feuerwehr Dormagen zum traditionellen Herbstkonzert in die Kulturhalle eingeladen. Die 35 Musiker spielten darüber hinaus das Abschiedskonzert des scheidenden Kapellmeisters Karl Koch und zu guter Letzt das Antrittskonzert des neuen Kapellmeisters. Der Vorsitzende des Musikzuges, Martin Brans, begrüßte Zuschauer in der restlos ausverkauften Kulturhalle. Es folgten ein amerikanischer Marsch sowie Klänge aus Alan Silvestris Filmmusik.

Anschließend übernahm der neue Kapellmeister Markus Plachta zum ersten Mal den Taktstock. Mit dem Torgauer Parademarsch und der Titelmelodie aus dem Film „Legenden der Leidenschaft“ durfte er sich musikalisch seiner Kapelle und dem Publikum vorstellen. Plachta, selbst seit 22 Jahren Mitglied im Musikzug, erzählt gegenüber der Redaktion: „Ich bin mit der Kapelle groß geworden und freue mich sehr auf die kommende Zeit. Ich habe viele Projekte und neue Stücke im Kopf und werde mich bemühen die gute Arbeit weiterzuführen.“ Der Flötist und Saxophonist besuchte die Musikschule in Dormagen, studierte Musik an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf und ist heute Flötist im Musikkorps der Bundeswehr in Siegburg, wo er gemeinsam mit seinem Vorgänger bis zu dessen Pensionierung musizierte.