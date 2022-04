Musik in Dormagen : Tannenbuschkonzerte sind zurück

Dormagen Die beliebten Tannenbuschkonzerte kommen nach vielen Jahren zurück. Zahlreiche Veranstaltungen sind bereits geplant. Im Mittelpunkt steht die Musikschule.

Viele Dormagener erinnern sich noch gerne an die beliebten Waldkonzerte, die im vergangenen Jahrhundert im Tannenbusch veranstaltet wurden. An vielen Sonntagen im Sommer musizierten Ensembles der Musikschule vom Akkordeonorchester bis zum Violinenquartett. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Dormagen (SDW) möchte diese Verbindung von Natur und Kultur wiederbeleben. Damit soll auch die besondere Bedeutung der Musikschule für die Kultur in Dormagen Stadt unterstrichen und dem musikalischen Nachwuchs Auftrittsmöglichkeiten geschaffen werden. Dieses Jahr werden sechs Konzerte im Musikpavillon auf der großen Spielwiese veranstaltet und zwar am 22. Mai, 19. Juni, 28. August, 11. September, 25. September und 23. Oktober 2022, jeweils von 11 bis 14 Uhr. Dabei sind ausschließlich Ensembles der Musikschule wie Akkordeonorchester, Jugendsinfonieorchester und Bläserensemble. Der Eintritt ist frei.