Konzert in Dormagen MAM begeistern in der Kulturkirche

Sie sind Stammgäste in Dormagen und waren am vergangenen Wochenende erneut zu Gast: Ob nun am Freitag „rockig“ im Programm oder am Samstag „unplugged“: Die Musiker von MAM servierten wieder Kölschrock-Klassiker von BAP in der Dormagener Kulturkirche. Am Freitag spielten die Musiker vor ausverkauftem Haus, am Samstag in nahezu ausverkaufter Halle.