Musik in Dormagen : Hobby-Sänger lassen sich nicht am Proben hindern

Dormagen Der Chor „Rejoice!“ probt wegen Corona jetzt digital. Auch ein Austausch mit dem französischen Partnerchor in Saint André fand in digitaler Form statt. Die einzelnen Stimmgruppen proben zeitlich versetzt.

„Im März begangen wir sofort mit den digitalen Chorproben und gestalteten unser Chorleben pandemiegerecht“, sagt Roswitha Schulte-Eversum, Vorsitzende des Chores „Rejoice!“. Ganz zur Freude der Mitglieder, die so weiterhin ihrem Hobby nachgehen konnten. Dabei proben die einzelnen Stimmgruppen zeitlich versetzt und werden von der Chorleiterin Brigitte Vedder auf dem Flügel begleitet. Über die Hälfte der Chormitglieder nehmen regelmäßig an den digitalen Treffen teil. „Vor den Chorproben treffen sich die Mitglieder in einer Gesprächsrunde und tauschen sich über alles, was sie bewegt aus“, erklärt Schulte-Eversum. „Es hat auch Vorteile, von zu Hause aus gemütlich bei einem Getränk seinem Hobby Singen nachzugehen.“