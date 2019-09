Musik am Wochenende : Diese Bands rocken in Dormagen unter freiem Himmel

Diese Bands rocken in Dormagen unter freiem Himmel

Musik am Wochenende

Dormagen Am kommenden Samstag präsentieren sich ab 15 Uhr insgesamt sieben Dormagener Bands bei dem traditonellen Open-Air-Event „Dormagen Rockt!“ an der Tank-Stelle im Gewerbepark Top West.

Von Heavy-Rock über Progressive Metal bis zu Grunge – Musikfans dieser Art dürfen sich am 14. September bei „UnserDormagen Rockt!“ über ganz unterschiedliche Dormagener Rock- und Metalbands freuen. Veranstaltet wird das Event von der Tank-Stelle mit Unterstützung von Erik Krüger, Sänger der Band ‚Ghost Basterds‘ und langjähriger Organisator zahlreicher Events und Konzerte in Dormagen. Erwartet werden am Samstag 200 Besucher.