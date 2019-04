Musik-Festival in Dormagen: DJ Throttle ist der Headliner beim „Strabi-Festival“

Straberg Am 6. und 7. September werden mehr als 50 Künstler am Strabi auflegen.

Die Vorankündigungen für das „Strabi-Festival“ am 6. September von 16 bis 24 Uhr und am 7. September von 14 bis 2 Uhr werden immer konkreter. Wie die Organisatoren jetzt erklärten, wird der australische DJ und Produzent „Throttle“ der Headliner des zweitägigen Festivals am Straberg-Nievenheimer See sein. „Throttle wird mit seinem fröhlich, sommerlichen Sound eins der Highlights des Wochenende sein“, sagte Valentin Gongoll, mit Simon Rodenkirchen Geschäftsführer des Veranstalters Nightwork Entertainment.