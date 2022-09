Musik aus Dormagen : Neues „Todsünde“-Album mit Unterstützung der Fans

Dormagen Im kommenden Jahr will die erfolgreiche Dormagener Band „Todsünde“ ihr zweites Album auf den Markt bringen. Dafür braucht es die Unterstützung der Fans.

(kiba) Nachdem sie mit ihrem ersten Album „Geistesgift“ bereits in den „Top 100“-Charts durchstarten, soll es nun musikalisch weitergehen. Wie bereits beim ersten Album bittet die Band auch diesmal wieder ihre Fans um Unterstützung: Per Crowdfunding soll zumindest ein Teil des Studioalbums auf professionellen Niveau finanziert werden. Schon jetzt kamen über 4000 Euro zusammen. „Wir sind dankbar, können allerdings nicht sagen, wie viel wir brauchen werden. Auf jeden Fall deutlich mehr, aber jede Unterstützung hilft uns“, erzählt Sänger Erik Kremer.

Bei dem neuen Album sollen die Lieder ausschließlich in deutscher Sprache sein. Kremer sagt: „Unser Album richtet sich an alle Headbanger da draußen, die Spaß und Freude an Musik der härteren Gangart haben. Aber auch an solche, die besonders die deutsche Sprache im Rock- und Metal-Bereich lieben.“ 75 Prozent der Songs seien bereits fertig, „wir hoffe Anfang bis Mitte nächsten Jahres, also rund zwei Jahre nach unserem ersten Album, releasen zu können.“ Das Ziel sei auch dann wieder eine Platzierung in den Charts.