Musik aus Dormagen : MAD-Festival findet am Rhein statt

Im Jahr 2021 fand das MAD-Festival noch auf dem Gelände des Schützenhauses in Dormagen statt. Foto: MAD Foto: MAD-Festival

Dormagen Erneut werden zahlreiche lokale Bands am 13. August auf der Bühne stehen. Das eintrittsfreie Festival wird in diesem Jahr an einem anderen Ort stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kira Bayer

Die Vorfreude ist riesig, denn am Samstag, 13. August, richten sich wieder einmal alle Augen auf lokale Musikerinnen und Musiker. Insgesamt zehn Acts werden beim MAD-Festival auf der Bühne stehen. Wie der Name bereits erahnen lässt, dreht sich bei dieser Veranstaltung alles um „Musik aus Dormagen“. In diesem Jahr wird das Festival am Landgasthaus Piwipp stattfinden. Los geht es ab 12 Uhr, das Programm startet um 13 Uhr. „Ursprünglich wollten wir später anfangen, doch es haben sich so viele Bands gemeldet, dass wir uns dazu entschieden haben, einfach eher los zu legen“, erzählt Organisator Markus Fuchs.

Musikalisch ist alles mit dabei – von Pop- und Rock-Cover bis hin zu Punk. Spielen wird unter anderem die Schlagzeugschule Dormagen, doch auch die Bands „Under my Hat“, „Out of Noise“ und die „Starlettes“ werden dem Publikum einheizen. Fuchs rechnet auch in diesem Jahr wieder mit ein einigen Hundert Menschen. Das Festival wird „Open-Air“ stattfinden. Der Besuch ist wie üblich kostenlos und finanziert sich größtenteils über Sponsoring. Das Landgasthaus Piwipp mit dem Team um Carina Siepen übernimmt die Versorgung mit Speisen und Getränken.

„Ich möchte nicht müde werden, zu erwähnen, dass ,Musik aus Dormagen‘ weiterhin offen ist für junge Musiker aus dem Stadtgebiet. Gerne kann direkt Kontakt zu mir aufgenommen werden“, sagt Fuchs. „Ich freue mich sehr auf die Veranstaltung – und die Künstler natürlich auch auch. Es kamen reichlich Rückmeldungen. Eigentlich hatte ich mit acht Bands geplant, aber es fällt dann auch schwer, welche auszusortieren.“ Von der Location am Rhein seien die Bands begeistert.