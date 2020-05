Kultur in Dormagen und Rommerskirchen : Museen in Zons und Sinsteden öffnen am Donnerstag wieder

Zons/Sinsteden Nun gibt es auch weitere Lockerungen im Kulturbereich in Dormagen und Rommerskirchen. Die Hygiene- und Abstandsregelungen müssen allerdings unbedingt gewahrt bleiben, teilt der Rhein-Kreis mit.

Gute Nachrichten für alle Kulturinteressierten: Sowohl das Kreismuseum an der Schlossstraße in Zons als auch das Kreiskulturzentrum an der Grevenbroicher Straße in Sinsteden öffnen am Donnerstag, 7. Mai, wieder für Besucher. Dabei werde auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln geachtet, betont die Pressestelle des Rhein-Kreises. Die Zonser Museumsleiterin Anna Karina Hahn freut sich besonders über die Verlängerung der Ausstellung „Gute Wünsche in Seide“, die nun bis zum 21. Juni zu sehen sein wird. „Die symbolträchtigen Kinderkimonos geben Einblick in die Wünsche und Hoffnungen der japanischen Eltern für ihre Kinder und entführen den Betrachter in die Welt der japanischen Textilkunst“, sagt die Expertin. Geöffnet ist werktags von 14 bis 18 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Info: 02133 530220, www.kreismuseumzons.de