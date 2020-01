Mundart-Konzert in Dormagen : „De MusikBocks“ gastieren erstmals in der Kulturhalle

„De MusikBocks“: Die Geschwister Jakob Bock, Gerd Bock und Maria Decker sowie deren Mann Leo Decker singen im April in der Kulle. Foto: MusikBocks

Dormagen Ihre Lieder sind liebevoll arrangiert, ihre Texte in heimischer Mundart erzählen Anekdoten mit Witz und Heimatgefühl. „Musik met Verzäll“ haben „De MusikBocks“ ihren musikalischen Mundartabend betitelt, mit dem sie am Mittwoch, 15. April, um 20 Uhr erstmals in der Kulturhalle gastieren.

Das städtische Kulturbüro richtet den Abend mit den vier heimischen Akteuren aus.

De Musikbocks sind die Geschwister Gerd Bock, Jakob Bock und Maria Decker sowie deren Ehemann Leo Decker. Das Quartett singt und erzählt mit viel Humor die „Verzällche“. Sie beleuchten das Kneipensterben in Zons ebenso mit einem Augenzwinkern wie Geschichten rund um die Mühle, den Schweinebrunnen und das Schützenfest. Zudem erinnern die Musikbocks an die legendäre frühere Kindergartenleiterin Misaela und an fröhliche Schlittschuhlauf-Runden auf dem Rhein.