Neuss/Dormagen : Münsterchor und Gäste singen in Knechtsteden

Neuss/Knechtsteden Der Neusser Münsterchor singt in der Basilika Knechtsteden und wird dabei vom Barockensemble Sonare und den Solistinnen von Sjaella unterstützt. Unter der Mitwirkung von Sebastian Klein (Bariton) und Leonhard Reso (Tenor) wird die Kantate 4 aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach gesungen.

Los geht es am Samstag, 4. Januar, um 18 Uhr. Karten (ab 16,50 Euro) gibt es in Neuss bei der Tourist-Information und im Bücherhaus am Münster, in Dormagen in der City-Buchhandlung.