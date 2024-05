Achtung, Plagegeister im Anflug Mücken in Dormagen – Fachleute geben Tipps

Kein Morgen, an dem es nicht irgendwo am Körper juckt. Sie sind wieder da, die kleinen Plagegeister, die Mücken. Und es sind viele. Durch den Regen ist so viel Oberflächenwasser entstanden, dass es nicht nur für die Pflanzenwelt gut ist, sondern auch die Mücken optimale Bedingungen vorfinden. „Ja, sie sind schon wieder unterwegs, ich habe selbst schon die ersten Stiche“, sagt Thomas Braun von der Biologischen Station in Knechtsteden.