Mottowoche und mehr am NGK in Dormagen Oberstufenschüler feiern Abschied von Schulzeit

Techno-Musik, Lautsprecherdurchsagen und Schüler in Festival-Klamotten – das gab es vergangene Woche am Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NGK) zu sehen und zu hören. Denn: Die Abiturienten feierten ihren Abschied von der Schulzeit mit der Mottowoche. Am Mittwoch fand dann der Höhepunkt der Veranstaltung statt, der sogenannte Abigag. Für die Mottowoche hatten sich die Abiturienten folgende Themen überlegt: Zeitreise, Festival, High Society und Lieblingsfilm. An den jeweiligen Tagen trugen sie dann thematisch passende Klamotten.