Kostenpflichtiger Inhalt: Mordprozess in Friesland : Staatsanwalt fordert 20 Jahre Haft für Dormagenerin

So sah die Zeichnerin Annet Zuurveen den Prozess in Leeuwarden: Die angeklagte Dormagenerin wird von Richtern befragt. Foto: A. Zuurveen

Dormagen/Leeuwarden Der 34 Jahre alten gebürtigen Dormagenerin Jessica A. (Name geändert) drohen 20 Jahre Haft wegen Mordes. Dieses Strafmaß forderte am Donnerstag die Staatsanwaltschaft in Leeuwarden im niederländischen Friesland.