In Keller in Dormagen gefunden 33-Jähriger erliegt seinen Verletzungen - Mordkommission ermittelt

Ein Polizeieinsatz an der Krefelder Straße schreckte in der Nacht zu Mittwoch die Anwohner auf. Vor dem Haus mit der Nummer 79 waren nach Angaben einer Zeugin zunächst mehrere Zivilfahrzeuge, danach auch Streifenwagen der Polizei vorgefahren. Eine andere Frau berichtete unserer Redaktion: „An Schlaf war für die Nachbarschaft in der vergangenen Nacht nicht zu denken, mehrere Polizeiwagen standen mit Blaulicht vor der Tür. Gesehen habe ich drei. Auch ein Krankenwagen war vor Ort. Mehr weiß ich darüber nicht.“