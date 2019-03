Nach Auslieferung am Montag in die Niederlande : Mord in Friesland: Dormagener frei

Polizisten durchsuchten 2017 das Gelände nach Spuren. Foto: Leeuwarder Courant/Arodi Buitenwerf

Dormagen/Leeuwarden Der Geschäftsmann hat für den Zeitraum des Mordes im Juli 2017 bei Leeuwarden ein fast lückenloses Alibi.

Plötzliche Wende im Fall eines Mordes im niederländischen Friesland: Der beschuldigte Geschäftsmann aus Dormagen ist am Montag in die Niederlande ausgeliefert worden und nur zwei Tage später von der dortigen Staatsanwaltschaft wieder freigelassen worden. Begründung: Er habe ein „fast geschlossenes Alibi“.

Der Dormagener wurde verdächtigt, im Juli 2017 im niederländischen Friesland einen 37 Jahre alten Mann brutal erschlagen zu haben. Der 34-Jährige sollte dies in einer geplanten Gemeinschaftsaktion mit seiner Ex-Freundin getan haben, die mit dem Opfer verheiratet gewesen ist. Der Niederländer war nach dem Besuch eines Musikfestivals auf einer in der Nähe befindlichen Wiese tot aufgefunden worden. Im Dezember 2017 wurde die Ehefrau festgenommen. In ihrem Auto waren die gleichen blauen Farbpartikel gefunden worden wie am Kopf des Opfers. Die 34-Jährige, die seitdem in Zwolle in Untersuchungshaft ist, bestreitet die Tat. Als Motiv wird eine Lebensversicherung in Höhe von 600.000 Euro angenommen. Auf die Spur des Dormageners führte die Aussage einer Frau aus der Dominikanischen Republik, die mit der Witwe im Frauengefängnis gesessen hatte.

Info Die Chronologie des Mordfalls Juli 2017 Tjeerd V. wird ermordet auf einer Wiese gefunden. Dezember 2017 Die deutsche Ehefrau wird als dringend Tatverdächtige festgenommen. August 2018 Die Mutter der Witwe wird ebenfalls festgenommen, kurz danach aber freigelassen. 17. Januar 2019 Der Dormagener Ex-Freund der Beschuldigten wird festgenommen.

Die Verhaftung des 34-jährigen Deutschen vor zwei Monaten sollte der lang erwartete Durchbruch im umstrittenen Fall sein. War dies die Person, die der Witwe beim Tod des Niederländers Tjeerd V. in der Nacht vom 8. bis 9. Juli in De Westereen geholfen hat? Erst am vergangenen Montag wurde der Ex der ebenfalls 34-jährigen Witwe aus Dormagen in den Niederlanden der Justiz übergeben. Er hatte die Auslieferung abgelehnt. „Er wurde am Montag und Dienstag in meiner Anwesenheit in Leeuwarden interviewt“, sagt sein Anwalt Charles Starmans aus Utrecht. „Am Mittwoch kam der Beamte zu dem Schluss, dass es unzureichende ernsthafte Einwände gegen den Mann gab und er freigelassen wurde“, sagte Melanie Kompier von der Staatsanwaltschaft (OM) Noord-Nederland. Formal gilt der Mann noch als Mitverdächtiger, aber laut Starmans ist es nur eine Frage der Zeit, dass dies nicht mehr der Fall sein wird.