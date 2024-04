Lehrerin aus Dormagen „Ich wünsche mir eine Schule, in der es normal ist, verschieden zu sein.“

Die Belastung für Lehrkräfte an den Schulen ist hoch, der Personalmangel überall spürbar, die Klassen sind groß und im Unterricht auf jeden einzelnen Schüler einzugehen, wird immer schwieriger. In Nordrhein-Westfalen haben laut einem Bericht des WDR im vergangenen Jahr 930 verbeamtete Lehrkräfte ihren Dienst quittiert. Im Jahr 2013 waren es noch 299 Lehrer, die ihren sicheren Job an den Nagel gehängt haben. Auch Monika London, Grundschullehrerin aus Stürzelberg, hat im letzten Jahr ihren Schuldienst nach fast dreißig Jahren quittiert. Das sei keine Entscheidung von heute auf morgen gewesen. „Ich konnte das so nicht mehr mit mir vereinbaren“, erklärt sie. Die Arbeitsstrukturen und die Arbeitsbelastung gingen zu Lasten ihrer Gesundheit und ihrer Familie, aber vor allem „konnte ich den Ansprüchen an mich als Lehrerin nicht mehr gerecht werden.“