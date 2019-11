Kostenpflichtiger Inhalt: Model-Wettbewerb : Zonserin will Miss Germany werden

Die Zonserin Nicole Sismanoglu hat sich für den Wettbewerb „Miss Germany“ beworben. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Zons Nicole Sismanoglu will zunächst per Internet-Voting am Montag das Finale auf NRW-Ebene erreichen. Die 32-Jährige macht sich stark für selbstbewusste Frauen, die auch alleine ihren Weg gehen können und sollen.