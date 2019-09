Mittelaltermarkt in Zons : Tausende Besucher beim Matthäusmarkt

Zons Handwerk, Gaukelei und Musik, Kulinarisches und Kinderbelustigung – am Wochenende zeigte sich das Mittelalterspektakel als Publikumsmagnet: 20.000 Besucher beim 39. Mittelaltermarkt in Zons.

Mit wunderbaren Ritterspielen, Handwerkern, Musikanten und Gauklern lockte auch in diesem Jahr der Matthäusmarkt wieder zahlreiche Besucher nach Zons – mehr 20.000 nutzten schätzungsweise das schöne Wetter, um tief in die Stadtgeschichte einzutauchen und sich dabei vortrefflich unterhalten zu lassen. Wie es sich für das Mittelalter gehört.

In diesem Jahr realisierte der Heimat- und Verkehrsverein Zons als Veranstalter die inzwischen 39. Auflage, und was das siebenköpfige Organisationsteam um Geschäftsführerin Christiane Schneider wieder einmal auf die Beine gestellt hatte, begeisterte junge und alte Besucher von Nah und Fern gleichermaßen. „Das alles passiert ehrenamtlich und ohne jeglichen Zuschuss“, sagte sie. 159 Aussteller haben einen Platz gefunden – „es gibt allerdings immer deutlich mehr Bewerbungen als Standplätze“, beschreibt Schneider die doch luxuriöse Situation, die angebotenen Waren sorgfältig auswählen zu können, um den Besuchern so den bestmöglichen Mix zu bieten.

Der Hintergrund dieses illustren Treibens: Mit der Stadterhebungsurkunde vom 20. Dezember 1373 hat der Erbauer von Zons, Erzbischof Friedrich von Saarwerden, der Stadt Zons auch das Recht verliehen, „jedes Jahr am Tage des Heiligen Matthäus einen Markt von allen verkäuflichen Sachen abzuhalten“, steht darin zu lesen. In der Tradition dieses mittelalterlichen, historisch verbrieften Marktrechtes hat der Heimat- und Verkehrsverein der Stadt Zons (HVV) den Matthäusmarkt vor 39 Jahren als Handwerker- und Kunsthandwerkermarkt wiederbelebt.

Auch in diesem Jahr zogen wieder lustige Musikanten mit mittelalterlicher Spielmannsmusik über den Markt und unterhielten ihr Publikum. In ihren bunten Gewändern und mit allerlei Instrumentarium gaben die Musiker der Gruppe „Duivelspack“ mittelalterlichen Fun-Folk zu Gehör und brachten damit mittelalterliches Lebensgefühl in die Zollfeste. So bereits bei der offiziellen Eröffnung des Matthäusmarktes durch den stellvertretenden Bürgermeister Hans Sturm, im mittelalterlichen Gewand, wie auch HVV-Vorsitzender Jürgen Waldeck. Auch Gaukeleien für Kinder und Erwachsene mit Schelm Ulenreich gab es an beiden Tagen auf dem Markt. „Nicht zuletzt ist auch unsere einheimische Zonser Garnison ein Höhepunkt, die ihre Lager vor der Altstadt aufgeschlagen haben“, so Christiane Schneider.