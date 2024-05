Historisches Spektakel in Dormagen „Sturm auf Zons“ hautnah live erleben

Am Freitag, 24. Mai, geht es los mit dem Schools Day, bei dem rund 300 angemeldete Schüler aus dem ganzen Stadtgebiet das Heerlager an der Wiesenstraße besuchen. Für die Kinder bieten die internationalen Teilnehmer des Heerlagers ein ganz besonderes Programm. Aufgeteilt in mehrere Gruppen erkunden die Schüler verschiedene Stationen, bei denen die alte Zeit interaktiv erlebbar gemacht wird. Ab 18 Uhr folgt dann für alle Zonser und Mittelalter-Fans der inzwischen beliebte Tavernenabend mit freiem Eintritt, Musik, Speis‘ und Trank in den Burghöfen. Richtig „Action“ gibt es dann Samstag und Sonntag bei der nachgestellten Bestürmung der Zonser Stadtmauer. Diese findet an beiden Tagen jeweils um 15 Uhr südlich der Altstadt vor der Mauer an der Freilichtbühne statt.