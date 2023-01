Mittagstisch in Rheinfeld Dormagen baut Senioren-Angebot aus

Die Seniorenmittagstische in Nievenheim, Gohr, Stürzelberg, Hackenbroich und in der Innenstadt erfreuen sich großer Beliebtheit und sind regelmäßig ausgebucht. Nun baut die Stadt das Angebot wie bereits im Vorjahr weiter aus. Mit Unterstützung des Heimatvereins Rheinfeld wird ab dem 1. Februar ein weiterer Seniorenmittagstisch dazu kommen. Dann findet um 12 Uhr erstmals auch ein Seniorenmittagstisch in Rheinfeld in der „Ahl Schull“ statt. Zahlreiche Senioren in Dormagen nutzen die Möglichkeit, sich einmal die Woche bei einem Mittagessen unter einander auszutauschen. In Rheinfeld wird es jeden Mittwoch eine frisch zubereitete Mahlzeit, Mineralwasser und Kaffee zum Preis von sieben Euro pro Person.