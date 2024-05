Soziales in Dormagen Wie man sich über den Mitmach-Kompass nachhaltig engagieren kann

Filtermöglichkeiten gibt es zum einen nach Regionen und Kreisen, zum anderen nach fünf Themenkategorien. Das sind Ernährung, Mobilität, Netzwerke, Ressourcen, Natur. Eine kurze Beschreibung der jeweiligen Aktivitäten, Mitmach-Möglichkeiten sowie Kontaktwege sind außerdem in den Einträgen zu finden. „Die Zusammenstellung macht deutlich, wie vielfältig der Einsatz für Nachhaltigkeit in Dormagen bereits ist“, so Julia Sticker.