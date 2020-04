Mitmach-Aktion in Dormagen : Zonser Stein-Schlange schlängelt sich nach Rheinfeld

Zons Eine Schlange voller bunter, selbst bemalter Steine hat sich auf den Weg von Zons nach Rheinfeld gemacht. Initiatorin Marion Koch berichtet von mehr als 2000 Steinen, die Spaziergänger und Kinder dazugelegt haben.

Spaziergänger, die in den vergangenen Wochen in Zons über den Weg auf dem Deich gegangen sind, haben sie wachsen gesehen: die Zonser Stein-Schlange voller liebevoll bemalter Steine. In Schönheit und Vielfalt schlängelt sich die bunte Schlange Richtung Rheinfeld.

„Das habe ich nur so als Ziel aufgeschrieben, jetzt sind wir wirklich auf dem Weg dahin. Schon mehr als 2000 Steine sind hingelegt worden“, sagt Marion Koch lachend. Die Zonserin malt bereits länger selbst Steine an, die sie auslegt, damit sie gefunden, Freude bereiten und an anderer Stelle wieder „ausgesetzt“ werden, was dann in Gruppen wie „Dorma Stones“ auf Facebook gepostet wird. „Da dachte ich, warum nicht mal eine Schlange starten“, erläutert Marion Koch die Idee, die sie in einer der Gruppen entdeckt hatte. Statt einer Brücke wählte sie den Rheindeich und legte mit ihrer Nichte Sabrina die ersten Exemplare aus – an einen den Zettel mit der Bitte, die Steine liegen zu lassen: „Die Steine gehören zu einem Spiel.“ Sie forderte die Spaziergänger und die Kinder auf, einen Stein zu bemalen und ihn an die Schlange anzulegen: „Mal sehen, wie lange die Schlange während der Corona-Zeit wird. Ob wir es bis Rheinfeld schaffen?“