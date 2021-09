CDU-Mitgliederversammlung in Dormagen : Wahlergebnis großes Warnsignal - Parteivorsitzende fordert Neuausrichtung

Dormagen Nur einen Tag nach der Bundestagswahl fand die erste Mitgliederversammlung unter Führung des neugewählten Vorstandes statt. Und von Politmüdigkeit war hier keine Spur.

Erstmals gab es eine religiöse Einstimmung. Parteivorsitzende Anissa Saysay hatte kurzfristig den evangelischen Pfarrer Frank Picht dafür gewonnen. Der war positiv überrascht, denn bei einem solchen Anlass hatte er noch nie einen Segen gesprochen. In dem für diese Anlässe vorhandenen Buch „Ökumenische Segensfeiern“ fehlen sogar Vorschläge, die auf politische Veranstaltungen zielen. Gleichwohl: Picht wünschte der CDU „segensreiches Handeln“. In seinem Grußwort forderte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke mit Blick auf die Landtagswahl einen engagierten Einsatz ein und einen „verstärkten Haustür-Wahlkampf. Das müssen wir noch einüben.“

Saysay bezeichnete das Wahlergebnis als „großes Warnsignal“ für die CDU, sprach vom Verlust des Status einer Volkspartei und forderte eine Neuausrichtung und das stärkere Zugehen auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen auf. In ihrer 100-Tage-Bilanz sprach sie von den starken Anstrengungen des neuen Vorstands im Wahlkampf mit sehr vielen Veranstaltungen und hob ausdrücklich das Engagement des Gröhe-Wahlkampfteams um Michael Conrad und Carola Westerheide hervor. Sie zeigte auf, dass es parteiintern kaum Strukturen und Leitlinien gebe. „Daran müssen und werden wir arbeiten.“ Es fehle vielfach an Transparenz. „Wir sind auf dem Weg“, so Saysay und forderte die Mitglieder auf, den Vorstand aktiv anzusprechen. „Wir spüren den Aufschwung, ob hier oder bei den Versammlungen in den Ortsverbänden.“ Es soll Stadtteilgespräche, anschließende Workshops und die Einmündung in das nächste Kommunalwahlprogramm geben. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jo Deußen, der für die Teilnahme an den Arbeitskreisen warb, gab einen kurzen Bericht zu den Themen, mit denen sich die Fraktion befasst. Er räumte ein, dass man nach der Kommunalwahl „Zeit gebraucht habe, um uns zu finden. Jetzt sind wir kritischer Begleiter von Rot-Grün und Verwaltung.“