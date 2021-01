Streit um Mitarbeiterverkehr in Dormagen : Initiative Elvekum will Amazon-Busse verhindern

Dormagen Ein Dauer-Ärgernis ist offenbar nach wie vor der Pendelverkehr, mit dem der Online-Riese Amazon seine Beschäftigten vom Bahnhof Dormagen zum Standort an der B9 bei St. Peter befördert.

Das sorgte für Unmut bei Anliegern der Haberlandstraße, die auch auf die in der Nähe gelegenen Schulen verwiesen. Zuvor war auch der Transport vom Bahnhof Nievenheim durch Delrath kritisiert worden. Jetzt steht ein Vorschlag von Bürgermeister Erik Lierenfeld im Raum, der sich für eine Entzerrung und Verteilung der Routen ausspricht. Dabei geht es auch um die S-Bahn-Haltestelle in Allerheiligen. Das wiederum forciert den Widerstand der Bürgerinitiative Elvekum, die sich in einem ausführlichen Schreiben an die Bezirksregierung Düsseldorf gewandt hat.